Анонсированы новые бои Брэндона Морено, Марвина Веттори, Эдсона Барбозы и Гранта Доусона

Пресс-служба UFC сообщила, что бывший обладатель титула UFC в наилегчайшем весе мексиканец Брэндон Морено проведёт следующий бой с пятым номером рейтинга UFC в категории до 57 кг японцем Тацуро Таирой на турнире UFC 323, который состоится 7 декабря в Лас-Вегасе.

Фото: Пресс-служба UFC

Кроме того, на этом же ивенте пройдут противостояния между экс-претендентом на титул UFC в категории до 84 кг итальянцем Марвином Веттори и бразильцем Бруно Феррейрой, 39-летним представителем Бразилии Эдсоном Барбозой и 30-летним американцем Джалином Тёрнером в лёгком весе, а также представителем США Грантом Доусоном и мексиканцем Мануэлем Торресом в категории до 70 кг.

