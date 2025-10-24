Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Анонсированы новые бои Брэндона Морено, Марвина Веттори, Эдсона Барбозы и Гранта Доусона

Анонсированы новые бои Брэндона Морено, Марвина Веттори, Эдсона Барбозы и Гранта Доусона
Комментарии

Пресс-служба UFC сообщила, что бывший обладатель титула UFC в наилегчайшем весе мексиканец Брэндон Морено проведёт следующий бой с пятым номером рейтинга UFC в категории до 57 кг японцем Тацуро Таирой на турнире UFC 323, который состоится 7 декабря в Лас-Вегасе.

Фото: Пресс-служба UFC

Кроме того, на этом же ивенте пройдут противостояния между экс-претендентом на титул UFC в категории до 84 кг итальянцем Марвином Веттори и бразильцем Бруно Феррейрой, 39-летним представителем Бразилии Эдсоном Барбозой и 30-летним американцем Джалином Тёрнером в лёгком весе, а также представителем США Грантом Доусоном и мексиканцем Мануэлем Торресом в категории до 70 кг.

Фото: Пресс-служба UFC

Фото: Пресс-служба UFC

Фото: Пресс-служба UFC

Материалы по теме
UFC 321 — идеальный пример классного матчмейкинга. Лига делает красиво
UFC 321 — идеальный пример классного матчмейкинга. Лига делает красиво
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android