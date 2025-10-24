«Само собой». Уайт заявил о намерении провести турнир UFC в одной из стран бывшего СССР

Президент UFC Дана Уайт сообщил, что имеет желание провести турнир своей лиги в Грузии, который будет организован специально для 34-летнего действующего обладателя чемпионского титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузина Мераба Двалишвили.

«Буквально сегодня у меня была встреча с каким-то парнем из правительства Грузии. Он мне сказал, что хочет увидеть турнир UFC в Грузии. Я бы хотел привезти Мераба домой. Это само собой разумеется», — приводит слова Уайта портал Bloody Elbow.

Напомним, следующий бой Мераб проведёт на турнире UFC 323, который состоится 7 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Его соперником станет россиянин Пётр Ян. Это будет реванш.