Дана Уайт отреагировал на слухи об организации боя Топурия — Пимблетт в январе 2026 года

Дана Уайт отреагировал на слухи об организации боя Топурия — Пимблетт в январе 2026 года
Президент UFC Дана Уайт заявил, что на данный момент поединок между непобеждённым 28-летним чемпионом UFC в лёгком весе испано-грузином Илией Топурией и шестым номером рейтинга UFC в категории до 70 кг англичанином Пэдди Пимблеттом не согласован. Ранее в СМИ распространились слухи, что их бой возглавит турнир UFC 324, который пройдёт в январе.

«Мы всегда рассматриваем множество вариантов. Слушайте, это, безусловно, интересный поединок, который хотели бы увидеть фанаты. Но не могу ничего сказать. На данный момент – нет, мы не организовали этот бой. Сейчас наша задача в том, чтобы попытаться выяснить, что дальше ждёт Топурию», — сказал Уайт в интервью телеканалу TNT Sports.

Легенда или везунчик? Тотальный разбор карьеры Илии Топурии
Легенда или везунчик? Тотальный разбор карьеры Илии Топурии
