Василий «Пельмень» Камоцкий проиграл Макини «Биг Маку» Ману решением судей на Power Slap

Бывший чемпион Power Slap россиянин Василий Камоцкий, более известный как Пельмень, уступил Макини Ману, который более известен как Биг Мак, единогласным решением судей по итогам трёх раундов в поединке, который прошёл в соглавном событии турнира по пощёчинам Power Slap 16, который прошёл в Абу-Даби (ОАЭ).

Напомним, в последний раз Василий выступал в лиге Power Slap 28 июня. Тогда он проводил защиту своего чемпионского титула против американца Лэйна Вирса. Для бойцов эта встреча была третьей. Поединок завершился победой Вирнса решением судей большинством голосов. Счёт судейских записок — 48-46, 48-46 и 47-47 в пользу представителя США.