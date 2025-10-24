Умар Нурмагомедов: статистика боёв, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений

В субботу, 25 октября, в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 321 бывший претендент на титул UFC в легчайшем весе россиянин Умар Нурмагомедов проведёт бой с восьмым номером рейтинга UFC в категории до 61 кг американцем Марио Баутистой.

На профессиональном уровне Молодой орёл выступает с декабря 2016 года. В данный момент 29-летний боец занимает второе место в топ-15 лучших бойцов UFC в легчайшем весе. В своём рекорде Нурмагомедов имеет 18 побед, из которых девять были одержаны досрочно и девять — решением судей, а также одно поражение.

Бой Умара с Марио начнётся не ранее 22:30 мск. В прямом эфире ивент можно будет посмотреть на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец», а также на платформе UFC Fight Pass. Кроме того, «Чемпионат» будет вести прямую онлайн-трансляцию, в которой отразит наиболее важные события поединка.