Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Умар Нурмагомедов: статистика боёв, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений

Умар Нурмагомедов: статистика боёв, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений
Аудио-версия:
Комментарии

В субботу, 25 октября, в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 321 бывший претендент на титул UFC в легчайшем весе россиянин Умар Нурмагомедов проведёт бой с восьмым номером рейтинга UFC в категории до 61 кг американцем Марио Баутистой.

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Умар Нурмагомедов — Марио Баутиста
25 октября 2025, суббота. 22:30 МСК
Умар Нурмагомедов
Не началось
Марио Баутиста

На профессиональном уровне Молодой орёл выступает с декабря 2016 года. В данный момент 29-летний боец занимает второе место в топ-15 лучших бойцов UFC в легчайшем весе. В своём рекорде Нурмагомедов имеет 18 побед, из которых девять были одержаны досрочно и девять — решением судей, а также одно поражение.

Бой Умара с Марио начнётся не ранее 22:30 мск. В прямом эфире ивент можно будет посмотреть на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец», а также на платформе UFC Fight Pass. Кроме того, «Чемпионат» будет вести прямую онлайн-трансляцию, в которой отразит наиболее важные события поединка.

Материалы по теме
UFC 321: Нурмагомедов возвращается после поражения от Двалишвили. LIVE
Live
UFC 321: Нурмагомедов возвращается после поражения от Двалишвили. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android