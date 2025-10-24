Александр Волков: статистика боёв, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений

В субботу, 25 октября, в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 321 российский боец UFC, выступающий в тяжёлом весе, Александр Волков проведёт бой с пятым номером рейтинга UFC в категории до 120 кг бразильцем Жаилтоном Алмейдой.

Драго дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборствах в 2009 году, а в UFC он перешёл в 2016 году. В своём профессиональном рекорде Александр имеет 38 побед, из которых 28 были одержаны досрочно, а 10 — решением судей, и 11 поражений.

Бой Волкова с Алмейдой начнётся не ранее 22:00 мск. В прямом эфире ивент можно будет посмотреть на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец», а также на платформе UFC Fight Pass. Кроме того, «Чемпионат» будет вести прямую онлайн-трансляцию, в которой отразит наиболее важные события поединка.