Макгрегор: во мне снова пылает огонь конкуренции. Я вдохновлён и живу по слову божьему

37-летний бывший двойной чемпион UFC в категории до 66 кг и до 70 кг ирландец Конор Макгрегор рассказал, что ему удалось найти искупление в религии, благодаря чему сейчас готовится к своему возвращению в ММА.

«Я нахожусь здесь неслучайно. Есть высшая сила, которая определяет мой путь и путь каждого из нас. Живу по слову божьему. Со времени последнего турнира, в котором мне довелось выступить, я начал духовное путешествие, теперь считаю, что мне удалось спастись.

Теперь этот мир ждёт нечто особенное. Огонь конкуренции, который когда-то горел в моём сердце, снова пылает. Так что я очень вдохновлён и взволнован.

Мне пришлось взять себя в руки — и я это сделал. Хотел бы оставить наследие в ММА, на которое можно равняться. Сейчас же нахожусь на том этапе карьеры, когда готовлюсь к возвращению, чтобы показать свои способности», – приводит слова Макгрегора портал AgFight.