«Просто надо ждать». Имавов выразил уверенность, что станет следующим соперником Чимаева

Второй номер рейтинга UFC в среднем весе француз дагестанского происхождения Нассурдин Имавов выразил уверенность, что именно он станет следующим соперником непобеждённого 31-летнего обладателя чемпионского титула UFC в категории до 84 кг, представляющего ОАЭ, Хамзата Чимаева.

«Знаю, что в своём следующем поединке буду биться за пояс. Уже всё, что нужно доказал, чтобы получить титульный шанс. Сейчас просто надо ждать», — сказал Имавов на пресс-конференции, организованной перед турниром UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ).

Ранее Генри Сехудо ответил, должен ли Имавов стать следующим соперником Хамзата Чимаева.

