Александр Волков — Жаилтон Алмейда: ориентировочное время начала боя — 22:00 мск

Сегодня, 25 октября, на турнире UFC 321, который пройдёт в Абу-Даби (ОАЭ), состоится поединок между вторым номером рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянином Александром Волковым и пятым номером рейтинга UFC в категории до 120 кг бразильцем Жаилтоном Алмейдой.

Их поединок начнётся не ранее 22:00 мск. Бой, как и весь турнир, будет показан на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец», а также на онлайн-платформе UFC Fight Pass. Кроме того, «Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию поединка, в которой отразит наиболее важные детали и события.

Александру Волкову 36 лет. Россиянин дебютировал в смешанных единоборствах в 2009 году, а в UFC — в 2016 году. В своём профессиональном рекорде Драго имеет 38 побед и 11 поражений.

Жаилтону Алмейде 34 года. В качестве профессионального бойца ММА бразильский боец начал карьеру в сентябре 2012 года, а в североамериканской организации он дебютировал в феврале 2022 года. Имеет в своём рекорде 22 победы и три поражения.