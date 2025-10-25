Умар Нурмагомедов — Марио Баутиста: ориентировочное время начала боя — 22:30 мск

В субботу, 25 октября, на турнире UFC 321, который пройдёт в Абу-Даби (ОАЭ), состоится поединок между бывшим претендентом на чемпионский титул UFC в легчайшем весе россиянином Умаром Нурмагомедовым и восьмым номером рейтинга UFC в категории до 61 кг американцем Марио Баутистой.

Ориентировочно их поединок начнётся в 22:30 мск. Бой, как и весь турнир, будет показан на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец», а также на онлайн-платформе UFC Fight Pass. Кроме того, «Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию поединка, в которой отразит наиболее важные детали и события.

Умару 29 лет. В своём рекорде Молодой орёл имеет 18 побед и одно поражение. На профессиональном уровне российский боец выступает с декабря 2016 года.

В своём профессиональном рекорде Марио имеет 16 побед и два поражения, а в данный момент Баутиста идёт на серии из восьми побед в североамериканской лиге.