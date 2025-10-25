Том Аспиналл — Сириль Ган: прямая онлайн-трансляция боя начнётся в 23:30 мск

В субботу, 25 октября, на турнире UFC 321, который пройдёт в Абу-Даби (ОАЭ), в главном событии вечера состоится поединок между 32-летним действующим обладателем титула UFC в тяжёлом весе англичанином Томом Аспиналлом и 35-летним бывшим временным чемпионом UFC в категории до 120 кг представителем Франции Сирилем Ганом. «Чемпионат» начнёт вести прямую онлайн-трансляцию боя в 23:30 мск. Поединок, как и весь турнир, будет показан на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец», а также на онлайн-платформе UFC Fight Pass.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в июле 2024 года на турнире UFC 304 в Манчестере (Англия), Аспиналл победил нокаутом в первом раунде американца Кёртиса Блэйдса. Для бойцов это был реванш.

Сириль Ган, в свою очередь, последний бой провёл в декабре 2024 года на турнире UFC 310. Тогда французский боец победил раздельным решением судей россиянина Александра Волкова.