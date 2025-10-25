Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джозеф Паркер оказался на 9 кг тяжелее Фабио Уордли в преддверии титульного боя

Джозеф Паркер оказался на 9 кг тяжелее Фабио Уордли в преддверии титульного боя
Комментарии

33-летний временный чемпион WBO в супертяжёлом весе новозеландец Джозеф Паркер и непобеждённый 30-летний обладатель временного титула WBA в супертяжёлом весе британец Фабио Уордли прошли процедуру официального взвешивания в преддверии боя, который состоится 25 октября в Лондоне на арене О2.

Джозеф Паркер показал на весах 119 кг, а Фабио Уордли — 110 кг.

Напомним, Паркер выступает на профессиональном уровне с июля 2012 года. В своём рекорде новозеландский боксёр имеет 36 побед, из которых 24 были одержаны нокаутом, и три поражения.

Фабио, в свою очередь, записал на свой счёт к настоящему моменту 19 побед, из которых 18 были одержаны досрочно, а один поединок был признан ничьей.

Материалы по теме
Джозеф Паркер заявил, что разобьёт лицо Александру Усику, если тот будет доступен
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android