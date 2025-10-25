Джозеф Паркер оказался на 9 кг тяжелее Фабио Уордли в преддверии титульного боя

33-летний временный чемпион WBO в супертяжёлом весе новозеландец Джозеф Паркер и непобеждённый 30-летний обладатель временного титула WBA в супертяжёлом весе британец Фабио Уордли прошли процедуру официального взвешивания в преддверии боя, который состоится 25 октября в Лондоне на арене О2.

Джозеф Паркер показал на весах 119 кг, а Фабио Уордли — 110 кг.

Напомним, Паркер выступает на профессиональном уровне с июля 2012 года. В своём рекорде новозеландский боксёр имеет 36 побед, из которых 24 были одержаны нокаутом, и три поражения.

Фабио, в свою очередь, записал на свой счёт к настоящему моменту 19 побед, из которых 18 были одержаны досрочно, а один поединок был признан ничьей.