Пельмень Камоцкий заявил, что ему запретили выходить на бой по пощёчинам с флагом России

Бывший чемпион лиги Power Slap в тяжёлом весе россиянин Василий Камоцкий, более известный как Пельмень, рассказал, что организаторы турнира по пощёчинам Power Slap 16 запретили ему выходить на бой с американцем Макини Ману, который более известен как Биг Мак, с флагом России. Их встреча состоялась 24 октября и завершилась победой представителя США единогласным решением судей.

— Ты сегодня впервые вышел без флага.

— Не дали! Не дали выйти с флагом! Так в заголовке и напишите — Пельменю не дали выйти с флагом. Мы флаг расстелили на стуле, когда подошли мою разминку записывать. Они записали, ушли, а потом вернулись и сказали: «Ноу, ноу, ноу! Убирайте флаг в сумку и записываем разминку». Сегодня запретили. Вот так вот, — приводит слова Камоцкого портал Sport24.