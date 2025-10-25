Аспиналл раскрыл, с каким легендарным бойцом UFC хотел бы подраться

32-летний действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе англичанин Том Аспиналл признался, что хотел бы провести поединок с легендарным бывшим чемпионом UFC в категории до 120 кг, а также популярным рестлером Броком Леснаром.

— Какой бой является твоей мечтой?

— Поединок с Броком Леснаром, хотя он уже немного постарел, — сказал Аспиналл в интервью пресс-службе UFC.

Следующий бой Том проведёт с экс временным чемпионом UFC в категории до 120 кг французом Сирилем Ганом. Их встреча состоится 25 октября на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ) и станет главным событием ивента. Для представителя Англии это будет первая защита абсолютного титула.