Азамат Мурзаканов поделился ожиданиями от боя с Ракичем на UFC 321

Российский боец полутяжёлого веса (до 93 кг) UFC Азамат Мурзаканов высказался о предстоящем поединке с австрийцем Александром Ракичем, который состоится сегодня, 25 октября, на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Ракич зарекомендовал себя как серьёзный боец, но для меня это просто очередной соперник, поэтому я ни на что не отвлекаюсь. Я здесь для того, чтобы драться с лучшими бойцами. План у меня один – как можно сильнее приблизиться к титулу», — приводит слова Мурзаканова пресс-служба UFC.

