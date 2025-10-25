Скидки
Азамат Мурзаканов поделился ожиданиями от боя с Ракичем на UFC 321

Российский боец полутяжёлого веса (до 93 кг) UFC Азамат Мурзаканов высказался о предстоящем поединке с австрийцем Александром Ракичем, который состоится сегодня, 25 октября, на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ).

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Александар Ракич — Азамат Мурзаканов
25 октября 2025, суббота. 21:00 МСК
Александар Ракич
Не началось
Азамат Мурзаканов

«Ракич зарекомендовал себя как серьёзный боец, но для меня это просто очередной соперник, поэтому я ни на что не отвлекаюсь. Я здесь для того, чтобы драться с лучшими бойцами. План у меня один – как можно сильнее приблизиться к титулу», — приводит слова Мурзаканова пресс-служба UFC.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 321.

