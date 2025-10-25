«Кто следующий?» Чимаев опубликовал картинку с титулом UFC

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) Хамзат Чимаев высказался о следующем выступлении в организации.

«Кто следующий?» — написал Чимаев в социальной сети X (ранее Twitter), опубликовав изображение себя с титулом.

Фото: из личного архива Хамзата Чимаева

Хамзату Чимаеву 31 год. Уроженец Чеченской Республики дебютировал в UFC в 2020 году. В августе 2025-го завоевал чемпионский титул в среднем весе, победив единогласным судейским решением южноафриканца Дрикуса дю Плесси. Всего на его счету в организации девять побед.

Ранее Чимаев прокомментировал поражение Магомеда Анкалаева в реванше с Алексом Перейрой.

