Алмейда составил идеального бойца MMA, упомянув Хабиба, Двалишвили и Топурию

Бразильский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Жаилтон Алмейда в интервью пресс-службе организации составил идеального бойца смешанного стиля.

Выносливость – Мераб Двалишвили.
Лоу-кик – Жозе Альдо.
Бойцовский IQ – Джон Джонс.
Борьба – Хабиб Нурмагомедов.
Способность держать удар – Робби Лоулер.
Скорость – Илия Топурия.
Трэш-ток – Конор Макгрегор.

Напомним, 25 октября на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ) Алмейда сразится с россиянином Александром Волковым. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Александр Волков — Жаилтон Алмейда
25 октября 2025, суббота. 21:30 МСК
Александр Волков
Не началось
Жаилтон Алмейда
Ранее жена Александра Волкова обратилась к мужу перед его боем на UFC 321.

