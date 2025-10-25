Алмейда составил идеального бойца MMA, упомянув Хабиба, Двалишвили и Топурию

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Бразильский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Жаилтон Алмейда в интервью пресс-службе организации составил идеального бойца смешанного стиля.

Выносливость – Мераб Двалишвили.

Лоу-кик – Жозе Альдо.

Бойцовский IQ – Джон Джонс.

Борьба – Хабиб Нурмагомедов.

Способность держать удар – Робби Лоулер.

Скорость – Илия Топурия.

Трэш-ток – Конор Макгрегор.

Напомним, 25 октября на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ) Алмейда сразится с россиянином Александром Волковым. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Ранее жена Александра Волкова обратилась к мужу перед его боем на UFC 321.

Материалы по теме Фото Жена Александра Волкова обратилась к мужу перед его боем на UFC 321

Хабиб Нурмагомедов провёл занятие по грэпплингу в США