Баутиста: Умар Нурмагомедов — это не Хабиб. Двалишвили показал, что его можно остановить

Американский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Марио Баутиста высказался о предстоящем поединке с бывшим претендентом на титул россиянином Умаром Нурмагомедовым, который состоится 25 октября на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Какой бой даст мне возможность сразиться за титул? Умар. Он только что проиграл Мерабу, так что всё логично. Мераб показал, что Умара можно остановить. Он не Хабиб [Нурмагомедов]. Это не значит, что он плох, нет, он отличный боец, и у него есть всё для того, чтобы стать чемпионом, но Мераб определённо нашёл ключ», — приводит слова Баутисты издание MMA Fighting.

