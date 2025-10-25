Скидки
Баутиста: Умар Нурмагомедов — это не Хабиб. Двалишвили показал, что его можно остановить

Комментарии

Американский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Марио Баутиста высказался о предстоящем поединке с бывшим претендентом на титул россиянином Умаром Нурмагомедовым, который состоится 25 октября на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ).

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Умар Нурмагомедов — Марио Баутиста
25 октября 2025, суббота. 22:00 МСК
Умар Нурмагомедов
Не началось
Марио Баутиста

«Какой бой даст мне возможность сразиться за титул? Умар. Он только что проиграл Мерабу, так что всё логично. Мераб показал, что Умара можно остановить. Он не Хабиб [Нурмагомедов]. Это не значит, что он плох, нет, он отличный боец, и у него есть всё для того, чтобы стать чемпионом, но Мераб определённо нашёл ключ», — приводит слова Баутисты издание MMA Fighting.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 321.

