Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Предложите £ 1 млрд, и это ничего не изменит». Фьюри заявил, что не возобновит карьеру

«Предложите £ 1 млрд, и это ничего не изменит». Фьюри заявил, что не возобновит карьеру
Комментарии

37-летний бывший чемпион мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории британский боксёр Тайсон Фьюри заявил, что не заинтересован возвращаться на боксёрский ринг.

«Нет реальной причины, по которой я должен вернуться на боксёрский ринг. Мне 37 лет, и последние 25 лет меня били. Для чего я должен возвращаться в бокс? Я делал это ради денег, ради титулов, но сейчас у меня больше денег, чем я могу потратить. У меня куча титулов. Делает ли меня это счастливее? Нет. Я могу вернуться в любой момент, но попросту не хочу. Вы можете предложить мне 1 миллиард фунтов, и это ничего не изменит, потому что я уже не беспокоюсь о мнении других людей», — сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу FurociTV.

Материалы по теме
«Кому это надо?» Директор Усика — о потенциальном третьем бое Александра с Тайсоном Фьюри
Материалы по теме
«Золотые времена» или эпоха фрик-боёв? Куда пришёл профессиональный бокс
«Золотые времена» или эпоха фрик-боёв? Куда пришёл профессиональный бокс
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android