«Предложите £ 1 млрд, и это ничего не изменит». Фьюри заявил, что не возобновит карьеру

37-летний бывший чемпион мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории британский боксёр Тайсон Фьюри заявил, что не заинтересован возвращаться на боксёрский ринг.

«Нет реальной причины, по которой я должен вернуться на боксёрский ринг. Мне 37 лет, и последние 25 лет меня били. Для чего я должен возвращаться в бокс? Я делал это ради денег, ради титулов, но сейчас у меня больше денег, чем я могу потратить. У меня куча титулов. Делает ли меня это счастливее? Нет. Я могу вернуться в любой момент, но попросту не хочу. Вы можете предложить мне 1 миллиард фунтов, и это ничего не изменит, потому что я уже не беспокоюсь о мнении других людей», — сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу FurociTV.