«Братишка заряжен». Махачев поддержал Умара Нурмагомедова перед боем на UFC 321

«Братишка заряжен». Махачев поддержал Умара Нурмагомедова перед боем на UFC 321
Комментарии

Экс-чемпион UFC россиянин Ислам Махачев поддержал одноклубника Умара Нурмагомедова перед его поединком с американцем Марио Баутистой, который состоится 25 октября на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ).

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Умар Нурмагомедов — Марио Баутиста
25 октября 2025, суббота. 22:00 МСК
Умар Нурмагомедов
Не началось
Марио Баутиста

«Братишка заряжен», — написал Махачев в социальных сетях, опубликовав фото Нурмагомедова с церемонии взвешивания.

Фото: из личного архива Ислама Махачева

В своём последнем бою на UFC 311 в январе Нурмагомедов проиграл единогласным судейским решением действующему чемпиону грузину Мерабу Двалишвили. Баутиста на UFC 316 в июне победил единогласным решением соотечественника Патрика Микса.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 321.

