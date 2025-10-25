«Братишка заряжен». Махачев поддержал Умара Нурмагомедова перед боем на UFC 321

Экс-чемпион UFC россиянин Ислам Махачев поддержал одноклубника Умара Нурмагомедова перед его поединком с американцем Марио Баутистой, который состоится 25 октября на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Братишка заряжен», — написал Махачев в социальных сетях, опубликовав фото Нурмагомедова с церемонии взвешивания.

Фото: из личного архива Ислама Махачева

В своём последнем бою на UFC 311 в январе Нурмагомедов проиграл единогласным судейским решением действующему чемпиону грузину Мерабу Двалишвили. Баутиста на UFC 316 в июне победил единогласным решением соотечественника Патрика Микса.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 321.