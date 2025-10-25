Скидки
Геннадий Головкин выдвинул свою кандидатуру на пост президента World Boxing

Бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов казахстанец Геннадий Головкин выдвинул свою кандидатуру на пост президента World Boxing. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Выборы президента World Boxing пройдут в рамках конгресса, запланированного на 23 ноября в Риме (Италия). Отметим, что действующий президент голландец Борис ван дер Ворст не будет баллотироваться на новый срок.

Организация World Boxing была создана из-за конфликта между Международным олимпийским комитетом (МОК) и Международной боксёрской ассоциацией (IBA) в 2023 году с целью организации отбора на Олимпийские игры.

