Бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов казахстанец Геннадий Головкин выдвинул свою кандидатуру на пост президента World Boxing. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Выборы президента World Boxing пройдут в рамках конгресса, запланированного на 23 ноября в Риме (Италия). Отметим, что действующий президент голландец Борис ван дер Ворст не будет баллотироваться на новый срок.

Организация World Boxing была создана из-за конфликта между Международным олимпийским комитетом (МОК) и Международной боксёрской ассоциацией (IBA) в 2023 году с целью организации отбора на Олимпийские игры.

