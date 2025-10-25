Скидки
Непобеждённый россиянин из команды Хабиба Нурмагомедова подписал контракт с PFL

Непобеждённый российский боец лёгкого веса (до 70 кг) Амру Магомедов подписал контракт с американским промоушеном PFL, сообщает издание MMA Fighting.

Амру Магомедову 26 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2017 году. Всего на его счету девять побед и ни одного поражения. Тренируется в команде бывшего чемпиона UFC, а ныне члена Зала славы Хабиба Нурмагомедова.

Отметим, что действующим чемпионом PFL в лёгком весе является другой непобеждённый россиянин – Усман Нурмагомедов.

