Иржи Прохазка дал прогноз на бой Аспиналл — Ган

33-летний чешский звёздный боец и бывший обладатель титула UFC в категории до 93 кг Иржи Прохазка дал прогноз на поединок за титул в тяжёлом весе (до 120 кг) между британцем Томом Аспиналлом и французом Сирилем Ганом, который состоится 25 октября на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Том очень хорош. Сириль же намного быстрее своих соперников. Кто победит? Аспиналл. Он способен на это», — сказал Прохазка в интервью TNT Sports.

В своём последнем бою, состоявшемся на UFC 304 в июле 2024 года, Аспиналл нокаутировал в реванше американца Кертиса Блэйдса. Ган на UFC 310 в декабре победил раздельным судейским решением россиянина Александра Волкова.

