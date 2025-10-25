Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Иржи Прохазка дал прогноз на бой Аспиналл — Ган

Иржи Прохазка дал прогноз на бой Аспиналл — Ган
Комментарии

33-летний чешский звёздный боец и бывший обладатель титула UFC в категории до 93 кг Иржи Прохазка дал прогноз на поединок за титул в тяжёлом весе (до 120 кг) между британцем Томом Аспиналлом и французом Сирилем Ганом, который состоится 25 октября на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ).

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Том Аспиналл — Сириль Ган
25 октября 2025, суббота. 23:00 МСК
Том Аспиналл
Не началось
Сириль Ган

«Том очень хорош. Сириль же намного быстрее своих соперников. Кто победит? Аспиналл. Он способен на это», — сказал Прохазка в интервью TNT Sports.

В своём последнем бою, состоявшемся на UFC 304 в июле 2024 года, Аспиналл нокаутировал в реванше американца Кертиса Блэйдса. Ган на UFC 310 в декабре победил раздельным судейским решением россиянина Александра Волкова.

Материалы по теме
Волков выбрал желаемого соперника между Аспиналлом и Ганом в случае победы на UFC 321

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 321.

Материалы по теме
UFC 321: Ган третий раз бьётся за титул! В главном карде — Волков и Нурмагомедов. LIVE
Live
UFC 321: Ган третий раз бьётся за титул! В главном карде — Волков и Нурмагомедов. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android