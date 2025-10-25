Илия Топурия высказался о следующем бое в UFC

Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) Илия Топурия высказался о следующем выступлении в престижнейшей организации мира.

«Ничего официального на данный момент нет. У меня не было никаких переговоров [с UFC]. Пока всё это слухи. Как только мне позвонят и мы обсудим детали, я смогу рассказать вам больше. Но пока всё это слухи», — приводит слова Топурии издание AS.

Илии Топурии 28 лет. Грузинский боец выступает в UFC с 2020 года. В феврале 2024-го на турнире UFC 298 стал чемпионом в полулёгком весе (до 65 кг), нокаутировав австралийца Алекса Волкановски, после чего провёл одну защиту. В своём последнем бою на UFC 317 в июне нокаутировал бразильца Чарльза Оливейру, завоевав титул в лёгком весе.