Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Илия Топурия высказался о следующем бое в UFC

Илия Топурия высказался о следующем бое в UFC
Комментарии

Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) Илия Топурия высказался о следующем выступлении в престижнейшей организации мира.

«Ничего официального на данный момент нет. У меня не было никаких переговоров [с UFC]. Пока всё это слухи. Как только мне позвонят и мы обсудим детали, я смогу рассказать вам больше. Но пока всё это слухи», — приводит слова Топурии издание AS.

Илии Топурии 28 лет. Грузинский боец выступает в UFC с 2020 года. В феврале 2024-го на турнире UFC 298 стал чемпионом в полулёгком весе (до 65 кг), нокаутировав австралийца Алекса Волкановски, после чего провёл одну защиту. В своём последнем бою на UFC 317 в июне нокаутировал бразильца Чарльза Оливейру, завоевав титул в лёгком весе.

Материалы по теме
Алмейда составил идеального бойца MMA, упомянув Хабиба, Двалишвили и Топурию
Материалы по теме
Легенда или везунчик? Тотальный разбор карьеры Илии Топурии
Легенда или везунчик? Тотальный разбор карьеры Илии Топурии
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android