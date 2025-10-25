Скидки
Баутиста — о бое с Умаром Нурмагомедовым: я хотел пять раундов

Баутиста — о бое с Умаром Нурмагомедовым: я хотел пять раундов
Американский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Марио Баутиста высказался о предстоящем поединке с бывшим претендентом на титул россиянином Умаром Нурмагомедовым, который состоится 25 октября на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ).

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Умар Нурмагомедов — Марио Баутиста
25 октября 2025, суббота. 22:00 МСК
Умар Нурмагомедов
Не началось
Марио Баутиста

«Я определённо хотел пять раундов. Говорили, что выступим в главном бою в Ванкувере, и я был этому рад. Я хотел бы провести пять раундов, что почувствовать, каково это, прежде чем говорить о бое за титул.

Забавно, что всё складывается так. У нас будет три раунда. Если я получу шанс сразиться за титул, то лишь тогда впервые получу пять раундов. Я считаю себя пятираундовым бойцом. Не думаю, что у меня будут проблемы», — приводит слова Баутисты издание MMA Fighting.

