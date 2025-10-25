Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Гэтжи выступил за организацию боя с Топурией на турнире UFC в Белом доме

Гэтжи выступил за организацию боя с Топурией на турнире UFC в Белом доме
Комментарии

Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) Джастин Гэтжи высказался о следующем выступлении в престижнейшей организации мира.

«Мой следующий бой… Я намерен, когда бы это ни произошло, сразиться с Илией Топурией. Я надеялся, что мне дадут бой с ним в январе, но… сейчас не думаю, что это произойдёт. Вопрос, когда Илия снова будет драться. Не думаю, что об этом знает кто-то, кроме него и его команды.

Лучший сценарий, если этот бой включат в турнир у Белого дома. Не понимаю, почему этот бой не поставят в этот кард. Он чемпион, очень популярный, а я американец. Я заслуживаю этого не меньше остальных в лёгком весе», — сказал Гэтжи в социальной сети X (ранее Twitter).

Материалы по теме
Гэтжи ответил на слова Хабиба, назвавшего американца самым тяжелобьющим соперником
Материалы по теме
Легенда или везунчик? Тотальный разбор карьеры Илии Топурии
Легенда или везунчик? Тотальный разбор карьеры Илии Топурии
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android