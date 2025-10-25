Гэтжи выступил за организацию боя с Топурией на турнире UFC в Белом доме

Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) Джастин Гэтжи высказался о следующем выступлении в престижнейшей организации мира.

«Мой следующий бой… Я намерен, когда бы это ни произошло, сразиться с Илией Топурией. Я надеялся, что мне дадут бой с ним в январе, но… сейчас не думаю, что это произойдёт. Вопрос, когда Илия снова будет драться. Не думаю, что об этом знает кто-то, кроме него и его команды.

Лучший сценарий, если этот бой включат в турнир у Белого дома. Не понимаю, почему этот бой не поставят в этот кард. Он чемпион, очень популярный, а я американец. Я заслуживаю этого не меньше остальных в лёгком весе», — сказал Гэтжи в социальной сети X (ранее Twitter).