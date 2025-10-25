Скидки
Дю Плесси: не думаю, что есть тяжеловес, способный составить Аспиналлу конкуренцию

Комментарии

Бывший чемпион UFC южноафриканец Дрикус дю Плесси высказался о предстоящем поединке за титул в тяжёлом весе (до 120 кг) между британцем Томом Аспиналлом и французом Сирилем Ганом, который состоится 25 октября на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ).

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев (W)
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
UD
Дрикус дю Плесси

«Вся шумиха вокруг Аспиналла оправдана. Не думаю, что в мире есть тяжеловес, способный составить ему конкуренцию как в стойке, так и в грэпплинге. Что касается борьбы… В борьбе он делает то, что должен. В партере он и вправду очень техничен», – сказал дю Плесси в интервью Fight Forecast.

Подготовка Тома Аспиналла к поединку с Сирилем Ганом на UFC 321

