Белал Мухаммад дал прогноз на бой Умара Нурмагомедова и Марио Баутисты

Бывший чемпион UFC американец Белал Мухаммад поделился ожиданиями от предстоящего поединка в легчайшем весе (до 61 кг) между Умаром Нурмагомедовым и Марио Баутистой, который состоится 25 октября на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Для меня это самый интересный поединок на турнире. Баутиста выступит после больших побед над Патриком Миксом и Жозе Альдо и теперь должен сделать ещё одно громкое заявление. Если Нурмагомедов финиширует Баутисту, ему не придётся ждать два-три боя, чтобы получить возможность сразиться за титул. Я ставлю на Умара. Не думаю, что это будет досрочная победа, Баутиста – очень крепкий парень», — сказал Мухаммад на своём YouTube-канале.