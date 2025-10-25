Скидки
Белал Мухаммад дал прогноз на бой Умара Нурмагомедова и Марио Баутисты

Белал Мухаммад дал прогноз на бой Умара Нурмагомедова и Марио Баутисты
Комментарии

Бывший чемпион UFC американец Белал Мухаммад поделился ожиданиями от предстоящего поединка в легчайшем весе (до 61 кг) между Умаром Нурмагомедовым и Марио Баутистой, который состоится 25 октября на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ).

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Умар Нурмагомедов — Марио Баутиста
25 октября 2025, суббота. 22:00 МСК
Умар Нурмагомедов
Не началось
Марио Баутиста

«Для меня это самый интересный поединок на турнире. Баутиста выступит после больших побед над Патриком Миксом и Жозе Альдо и теперь должен сделать ещё одно громкое заявление. Если Нурмагомедов финиширует Баутисту, ему не придётся ждать два-три боя, чтобы получить возможность сразиться за титул. Я ставлю на Умара. Не думаю, что это будет досрочная победа, Баутиста – очень крепкий парень», — сказал Мухаммад на своём YouTube-канале.

Комментарии
