Анатолий Малыхин дал прогноз на бой Волков — Алмейда на UFC 321

Комментарии

Экс-чемпион ONE FC в трёх весовых категориях россиянин Анатолий Малыхин поделился ожиданиями от поединка в тяжёлом весе (до 120 кг) между соотечественником Александром Волковым и бразильцем Жаилтоном Алмейдой, который состоится 25 октября на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ).

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Александр Волков — Жаилтон Алмейда
25 октября 2025, суббота. 21:30 МСК
Александр Волков
Не началось
Жаилтон Алмейда

«В последних боях Александр очень прибавил в защите от борьбы. Его стало очень тяжело перевести. Парень развивается, и это очень радует. Волков взял для подготовки хороших борцов, а это значит, что он ещё улучшился в этом навыке. Он просто не даст перевести себя, разобьёт Алмейду в стойке и закончит бой до третьего раунда», — приводит слова Малыхина издание MMA.Metaratings.ru.

