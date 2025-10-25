«Не показал ничего нового». Умар Нурмагомедов — о победе Двалишвили над Сэндхагеном

Бывший претендент на титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Умар Нурмагомедов прокомментировал победу действующего обладателя титула Мераба Двалишвили в бою с американцем Кори Сэндхагеном, который состоялся на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США).

«Когда вы постоянно проходите в ноги, угрожаете тейкдауном, с вами тяжело драться в стойке. Знаю это, потому что делаю так.

Я не удивлён. Мераб не показал ничего нового. Он не контролировал Кори на земле, не пытался провести приём или задушить. Он даже не пытался удержать его на земле и избить. Тейкдаун, подъём, тейкдаун, подъём… Но победа есть победа», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.