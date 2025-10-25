Камару Усман ответил, кто должен победить в бою Волков – Алмейда на UFC 321

Бывший чемпион UFC нигериец Камару Усман поделился ожиданиями от поединка в тяжёлом весе (до 120 кг) между россиянином Александром Волковым и бразильцем Жаилтоном Алмейдой, который состоится 25 октября на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Ставлю на Жаилтона Алмейду из-за его удивительной способности проводить тейкдаун или пытаться сделать это до тех пор, пока не пройдёт приём или вам не потушат свет. Да, Волков — хороший ударник, но у него нет нокаутирующей мощи. Возможно, у него получится победить нокаутом после серии ударов. Но ставлю на Алмейду», — сказал Усман в подкасте Pound4Pound.

Тернистый путь Волкова к титульнику UFC