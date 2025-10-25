Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Фёдор Емельяненко обратился к легендарному Мирко КроКопу с предложением провести реванш

Фёдор Емельяненко обратился к легендарному Мирко КроКопу с предложением провести реванш
Аудио-версия:
Комментарии

48-летний экс-обладатель чемпионского титула Pride FC в тяжёлом весе легендарный россиянин Фёдор Емельяненко обратился к своему бывшему сопернику и экс-бойцу UFC хорвату Мирко КроКопу с предложением провести реванш весной 2026 года в Сербии.

«Дорогой Мирко, мы с тобой 20 лет назад написали прекрасную историю, которую наши фанаты помнят и сегодня. Давай сделаем нечто подобное — и даже лучше здесь, в Сербии.

Сербия — моя любимая страна. После, конечно, моей родины, России. У нас с Мирко много поклонников. Вот почему я приглашаю его провести бой в Сербии. Если всё пройдёт хорошо, бой будет запланирован на конец апреля или начало мая. Хотим порадовать наших зрителей боем не в России или Хорватии, а в Сербии», — сказал Емельяненко в интервью телеканалу Arena Sport TV.

Материалы по теме
Почему Фёдор Емельяненко — «наше всё» для российских ММА
Почему Фёдор Емельяненко — «наше всё» для российских ММА
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android