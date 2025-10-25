Фёдор Емельяненко обратился к легендарному Мирко КроКопу с предложением провести реванш

48-летний экс-обладатель чемпионского титула Pride FC в тяжёлом весе легендарный россиянин Фёдор Емельяненко обратился к своему бывшему сопернику и экс-бойцу UFC хорвату Мирко КроКопу с предложением провести реванш весной 2026 года в Сербии.

«Дорогой Мирко, мы с тобой 20 лет назад написали прекрасную историю, которую наши фанаты помнят и сегодня. Давай сделаем нечто подобное — и даже лучше здесь, в Сербии.

Сербия — моя любимая страна. После, конечно, моей родины, России. У нас с Мирко много поклонников. Вот почему я приглашаю его провести бой в Сербии. Если всё пройдёт хорошо, бой будет запланирован на конец апреля или начало мая. Хотим порадовать наших зрителей боем не в России или Хорватии, а в Сербии», — сказал Емельяненко в интервью телеканалу Arena Sport TV.