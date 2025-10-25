Мераб Двалишвили дал прогноз на бой Умара Нурмагомедова с Марио Баутистой

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили высказался насчёт предстоящего поединка между бывшим претендентом пояс UFC в категории до 61 кг россиянином Умаром Нурмагомедовым и восьмым номером рейтинга UFC в легчайшем весе американцем Марио Баутистой.

«Марио хороший боец и мой прогноз на этот бой таков, что он победит Нурмагомедова. Умар является сложным соперником, но у Баутисты есть шанс. Мне удалось победить Умара, а значит и Баутиста может. Я болею за Марио и надеюсь, что ему удастся выиграть этот поединок», — приводит слова Двалишвили портал MMAJunkie.