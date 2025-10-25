Скидки
Легендарный Сен-Пьер выбрал победителя боя Волков — Алмейда

Бывший двойной чемпион UFC в полусреднем и среднем весе канадец Жорж Сен-Пьер дал прогноз на предстоящий поединок между вторым номером рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянином Александром Волковым и пятым номером рейтинга UFC в категории до 120 кг бразильцем Жаилтоном Алмейдой.

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Александр Волков — Жаилтон Алмейда
25 октября 2025, суббота. 21:30 МСК
Александр Волков
Не началось
Жаилтон Алмейда

«Если бы мне нужно было сделать ставку на этот бой и выбрать способ, с помощью которого боец одержит победу, поставил бы на Алмейду техническим нокаутом в первом раунде. Если посмотреть на его прошлые выступления, многие его поединки заканчиваются в первом раунде, а Волков — это парень, который немного медленно начинает. Он очень хорош в глубоких водах и имеет огромный рост. Алмейда мог бы закончить поединок на старте», — приводит слова Сен-Пьера портал Bloody Elbow.

Комментарии
