Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Пимблетт: я должен был встретить Топурию в лёгком весе, но ему просто подарили бой за пояс

Пимблетт: я должен был встретить Топурию в лёгком весе, но ему просто подарили бой за пояс
Комментарии

Шестой номер рейтинга UFC в лёгком весе англичанин Пэдди Пимблетт выразил уверенность в том, что 28-летний непобеждённый испано-грузин Илия Топурия получил бой за титул чемпиона UFC в категории до 70 кг с бразильцем Чарльзом Оливейрой незаслуженно.

«Я должен был стать тем, кто разделит с Топурией октагон в его дебютном бою в лёгком весе, но ему подарили титульный шанс. Илия самый лживый человек на свете», — приводит слова Пимблетта портал Sportskeeda.

Напомним, Пэдди Пимблетт дебютировал в североамериканской лиге в марте 2022 года. К настоящему моменту английский боец идёт на серии из семи побед.

Материалы по теме
Дана Уайт отреагировал на слухи об организации боя Топурия — Пимблетт в январе 2026 года
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android