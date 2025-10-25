Пимблетт: я должен был встретить Топурию в лёгком весе, но ему просто подарили бой за пояс

Шестой номер рейтинга UFC в лёгком весе англичанин Пэдди Пимблетт выразил уверенность в том, что 28-летний непобеждённый испано-грузин Илия Топурия получил бой за титул чемпиона UFC в категории до 70 кг с бразильцем Чарльзом Оливейрой незаслуженно.

«Я должен был стать тем, кто разделит с Топурией октагон в его дебютном бою в лёгком весе, но ему подарили титульный шанс. Илия самый лживый человек на свете», — приводит слова Пимблетта портал Sportskeeda.

Напомним, Пэдди Пимблетт дебютировал в североамериканской лиге в марте 2022 года. К настоящему моменту английский боец идёт на серии из семи побед.