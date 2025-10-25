Андрей Орловский объяснил, в каком случае Волков может победить Алмейду

46-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в тяжёлом весе белорус Андрей Орловский высказался насчёт предстоящего боя между вторым номером рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянином Александром Волковым и пятым номером рейтинга UFC в категории до 120 кг бразильцем Жаилтоном Алмейдой.

«Если Александр готов, то в принципе у него будут шансы выиграть бой. Алмейда серьёзный товарищ», — сказал Орловский во время общения со своими подписчиками в социальной сети.

Александру Волкову 36 лет. Россиянин дебютировал в смешанных единоборствах в 2009 году, а в UFC — в 2016 году. В своём профессиональном рекорде Драго имеет 38 побед и 11 поражений.

Жаилтону Алмейде 34 года. В качестве профессионального бойца ММА бразильский боец начал карьеру в сентябре 2012 года, а в североамериканской организации он дебютировал в феврале 2022 года. Имеет в своём рекорде 22 победы и три поражения.