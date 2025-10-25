Скидки
Вальтер Уокер победил Луи Сазерленда скручиванием пятки в первом раунде на UFC 321

15-й номер рейтинга UFC в тяжёлом весе бразилец Вальтер Уокер победил англичанина Луи Сазерленда болевым приёмом (скручивание пятки) в первом раунде боя, который состоялся в прелимах турнира UFC 321.

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Вальтер Уокер (W) — Луи Сазерленд
25 октября 2025, суббота. 18:40 МСК
Вальтер Уокер
Окончено
SUB
Луи Сазерленд

Теперь Вальтер имеет на своём счету 15 побед в смешанных единоборствах, из которых 11 были одержаны досрочно, и одно поражение.

Уокеру 27 лет. В качестве профессионального бойца ММА он дебютировал в октябре 2020 года, а в североамериканскую лигу перешёл в апреле 2024 года. Кроме того, Вальтер в данный момент проживает и тренируется в России вместе со своим братом Джонни, который также является бойцом UFC.

