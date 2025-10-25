Вальтер Уокер в четвёртый раз подряд победил скручиванием пятки в UFC

15-й номер рейтинга UFC в тяжёлом весе бразилец Вальтер Уокер победил англичанина Луи Сазерленда болевым приёмом (скручивание пятки) в первом раунде боя, который состоялся в прелимах турнира UFC 321. Таким образом, Вальтер уже в четвёртый раз подряд берёт верх над соперниками в североамериканской организации именно подобным способом.

Уокеру 27 лет. В качестве профессионального бойца ММА он дебютировал в октября 2020 года, а в североамериканскую лигу перешёл в апреле 2024 года. Кроме того, Вальтер в данный момент проживает и тренируется в России вместе со своим братом Джонни, который также является бойцом UFC.