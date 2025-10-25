«Две пятки отправляю в Бразилию, две — в Россию». Вальтер Уокер — о четвёртой победе в UFC

15-й номер рейтинга UFC в тяжёлом весе бразилец Вальтер Уокер прокомментировал победу болевым приёмом (скручивание пятки) в первом раунде в бою с англичанином Луи Сазерлендом, который состоялся в прелимах турнира UFC 321.

«Где моя кепка, Даниэль (обращается к Кормье. — Прим. «Чемпионата»)? Ты обещал мне, что подаришь, если я заберу четвёртую пятку подряд. Я четыре раза выиграл скручиванием пятки. Две отправляю в Бразилию, две — в Россию. Он перевернулся так, что у меня не было никакой сложности, чтобы захватить пятку. Хамди, я хочу подраться с тобой! Давай поборемся в Катаре!» — сказал Уокер в интервью после боя.

Теперь Вальтер имеет на своём счету 15 побед в смешанных единоборствах, из которых 11 были одержаны досрочно, и одно поражение.