Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Икрам Алискеров победил Чун Ён Пака единогласным решением судей на турнире UFC 321

Икрам Алискеров победил Чун Ён Пака единогласным решением судей на турнире UFC 321
Комментарии

Российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Икрам Алискеров победил единогласным решением судей южнокорейского бойца Чун Ён Паком в бою, который состоялся в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 321.

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Икрам Алискеров (W) — Чун Ён Пак
25 октября 2025, суббота. 19:30 МСК
Икрам Алискеров
Окончено
UD
Чун Ён Пак

Напомним, Алискерову 32 года. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств россиянин дебютировал в апреле 2012 года, в сильнейшую организацию в мире Икрам пришёл в 2023 году. В своём рекорде он имеет 17 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и два поражения.

Чун Ён Паку 34 года. На профессиональном уровне южнокорейский боец выступает с декабря 2013 года, а в UFC он перешёл в 2019 году. Железная черепашка имеет в своём рекорде 19 побед, из которых 11 были одержаны досрочно, и семь поражений.

Материалы по теме
UFC 321: турнир в разгаре. Уокер забрал четвёртую победу подряд любимым приёмом! LIVE
Live
UFC 321: турнир в разгаре. Уокер забрал четвёртую победу подряд любимым приёмом! LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android