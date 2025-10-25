Икрам Алискеров победил Чун Ён Пака единогласным решением судей на турнире UFC 321

Российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Икрам Алискеров победил единогласным решением судей южнокорейского бойца Чун Ён Паком в бою, который состоялся в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 321.

Напомним, Алискерову 32 года. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств россиянин дебютировал в апреле 2012 года, в сильнейшую организацию в мире Икрам пришёл в 2023 году. В своём рекорде он имеет 17 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и два поражения.

Чун Ён Паку 34 года. На профессиональном уровне южнокорейский боец выступает с декабря 2013 года, а в UFC он перешёл в 2019 году. Железная черепашка имеет в своём рекорде 19 побед, из которых 11 были одержаны досрочно, и семь поражений.