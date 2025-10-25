Вальтер Уокер: слава России! Я же сказал, что заберу ногу. От души, пацаны. Иду до конца!

15-й номер рейтинга UFC в тяжёлом весе бразилец Вальтер Уокер эмоционально высказался после того, как победил болевым приёмом (скручивание пятки) в первом раунде англичанина Луи Сазерленда в бою, который состоялся в прелимах турнира UFC 321.

«Слава России! Я же сказал, что заберу ногу. Я настоящий русский мужик! От души, пацаны. Иду до конца», — сказал Уокер в интервью пресс-службе UFC.

Уокеру 27 лет. В качестве профессионального бойца ММА он дебютировал в октября 2020 года, а в североамериканскую лигу перешёл в апреле 2024 года. Кроме того, Вальтер в данный момент проживает и тренируется в России вместе со своим братом Джонни, который также является бойцом UFC.