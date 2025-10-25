Скидки
79,1% читателей «Чемпионата» уверены в победе Волкова в бою с Алмейдой
Сегодня, 25 октября, на турнире UFC 321, который пройдёт в Абу-Даби (ОАЭ), в главном карде состоится поединок между вторым номером рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянином Александром Волковым и пятым номером рейтинга UFC в категории до 120 кг бразильцем Жаилтоном Алмейдой.

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Александр Волков — Жаилтон Алмейда
25 октября 2025, суббота. 21:30 МСК
Александр Волков
Не началось
Жаилтон Алмейда

В связи с этим «Чемпионат» провёл опрос среди читателей, спросив, кто выйдет победителем данной схватки. 79,1% пользователей выразили уверенность в том, что Александр сможет выиграть бой. Алмейду в качестве победителя данного поединка выбрали 19,5% читателей. За ничью было отдано 1,3% голосов.

Александру Волкову 37 лет. Россиянин дебютировал в смешанных единоборствах в 2009 году, а в UFC — в 2016 году. В своём профессиональном рекорде Драго имеет 38 побед и 11 поражений.

Жаилтону Алмейде 34 года. В качестве профессионального бойца ММА бразильский боец начал карьеру в сентябре 2012 года, а в североамериканской организации он дебютировал в феврале 2022 года. У спортсмена в рекорде 22 победы и три поражения.

