Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Видео: страшный нокаут хай-киком на турнире UFC 321

Видео: страшный нокаут хай-киком на турнире UFC 321
Комментарии

Австралийский боец UFC Куиллан Салкиллд победил впечатляющим нокаутом хай-киком в первом раунде марроканца Насрата Хакпараста в бою, который прошёл в лимите лёгого веса и состоялся на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ).

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Насрат Хакпараст — Куиллан Салкиллд (W)
25 октября 2025, суббота. 19:55 МСК
Насрат Хакпараст
Окончено
KO
Куиллан Салкиллд

Права на видео принадлежат UFC Eurasia. Видео доступно на странице UFC в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, в главном бою турнира UFC 321 пройдёт бой между 32-летним действующим обладателем титула UFC в тяжёлом весе англичанином Томом Аспиналлом и 35-летним бывшим временным чемпионом UFC в категории до 120 кг представителем Франции Сирилем Ганом.

«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию турнира, в которой отражает наиболее значимые новости и события.

Материалы по теме
UFC 321: пять из пяти — все россияне победили! Красота от Волкова и Умара. LIVE
Live
UFC 321: пять из пяти — все россияне победили! Красота от Волкова и Умара. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android