Видео: страшный нокаут хай-киком на турнире UFC 321

Австралийский боец UFC Куиллан Салкиллд победил впечатляющим нокаутом хай-киком в первом раунде марроканца Насрата Хакпараста в бою, который прошёл в лимите лёгого веса и состоялся на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ).

Права на видео принадлежат UFC Eurasia. Видео доступно на странице UFC в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, в главном бою турнира UFC 321 пройдёт бой между 32-летним действующим обладателем титула UFC в тяжёлом весе англичанином Томом Аспиналлом и 35-летним бывшим временным чемпионом UFC в категории до 120 кг представителем Франции Сирилем Ганом.

