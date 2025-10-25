Азамат Мурзаканов брутально нокаутировал Александара Ракича в первом раунде на UFC 321

10-й номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Азамат Мурзаканов, являющийся непобеждённым бойцом, брутально нокаутировал седьмого номера дивизиона австрийца Александара Ракича в первом раунде поединка, который состоялся в рамках турнира UFC 321, проходящем в Абу-Даби (ОАЭ).

Азамату Мурзаканову 36 лет. Россиянин дебютировал в UFC в 2022 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира пять побед и ни одного поражения.

Александару Ракичу 33 года. Австриец дебютировал в UFC в 2017 году. Всего на его счету в престижной североамериканской организации шесть побед и четыре поражения.