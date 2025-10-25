Видео: яркая победа Мурзаканова нокаутом в бою с Ракичем на UFC 321

Пресс-служба UFC опубликовала видео победы 10-го номера рейтинга UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянина Азамата Мурзаканова, являющегося непобеждённым бойцом, нокаутом в бою с седьмым номером дивизиона австрийцем Александаром Ракичем в первом раунде. Их встреча состоялась в рамках турнира UFC 321, проходящем в Абу-Даби (ОАЭ).

Права на видео принадлежат UFC Eurasia. Видео доступно на странице UFC в социальной сети «ВКонтакте».

Мурзаканову 36 лет. Россиянин дебютировал в UFC в 2022 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира шесть побед и ни одного поражения.

Ракичу 33 года. Австриец дебютировал в UFC в 2017 году. Всего на его счету в североамериканской организации шесть побед и пять поражений.