«Должок мне вернули». Волков — о победе раздельным решением судей над Алмейдой

Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Александр Волков прокомментировал победу раздельным решением судей в бою с пятым номером рейтинга UFC в категории до 120 кг бразильцем Жаилтоном Алмейдой, который состоялся на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Должок мне вернули. Это был близкий бой. Мне было сложно что-то сделать с оппонентом. Но теперь уже ничего не важно. Я выиграл. Буду ждать следующего соперника», — сказал Волков в интервью после боя.

Волкову 37 лет. Россиянин дебютировал в смешанных единоборствах в 2009 году, а в UFC — в 2016 году. В своём профессиональном рекорде Драго имеет 39 побед и 11 поражений.