Александр Волков победил Жаилтона Алмейду раздельным решением судей на UFC 321

Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Александр Волков победил раздельным решением судей пятого номера рейтинга UFC в категории до 120 кг бразильца Жаилтона Алмейду в бою, который состоялся на турнире UFC 321 в Абу-Даби.

Волкову 37 лет. Россиянин дебютировал в смешанных единоборствах в 2009 году, а в UFC — в 2016 году. В своём профессиональном рекорде Драго имеет 39 побед и 11 поражений.

Алмейде 34 года. В качестве профессионального бойца ММА бразильский боец начал карьеру в сентябре 2012 года, а в североамериканской организации он дебютировал в феврале 2022 года. У спортсмена в рекорде 22 победы и четыре поражения.