«Не сомневайтесь во мне. Хочу претендентский бой». Мурзаканов — о победе над Ракичем

10-й номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Азамат Мурзаканов, являющийся непобеждённым бойцом, прокомментировал победу нокаутом над седьмым номером дивизиона австрийцем Александаром Ракичем в первом раунде поединка, который состоялся в рамках турнира UFC 321, проходящем в Абу-Даби (ОАЭ).

«Не сомневайтесь во мне. Я вам говорил, ещё раз говорю. Конечно, планировал закончить этот бой досрочно. Я говорил так и до этого. Спасибо всем, кто приехал поддержать меня. Ракич, конечно, сильный боец, хороший. Благодарен организации UFC за то, что нахожусь сейчас здесь. Хочу претендентский бой», — сказал Азамат Мурзаканов после боя.