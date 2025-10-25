Скидки
«Не сомневайтесь во мне. Хочу претендентский бой». Мурзаканов — о победе над Ракичем

«Не сомневайтесь во мне. Хочу претендентский бой». Мурзаканов — о победе над Ракичем
10-й номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Азамат Мурзаканов, являющийся непобеждённым бойцом, прокомментировал победу нокаутом над седьмым номером дивизиона австрийцем Александаром Ракичем в первом раунде поединка, который состоялся в рамках турнира UFC 321, проходящем в Абу-Даби (ОАЭ).

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Александар Ракич — Азамат Мурзаканов (W)
25 октября 2025, суббота. 21:00 МСК
Александар Ракич
Окончено
TKO
Азамат Мурзаканов

«Не сомневайтесь во мне. Я вам говорил, ещё раз говорю. Конечно, планировал закончить этот бой досрочно. Я говорил так и до этого. Спасибо всем, кто приехал поддержать меня. Ракич, конечно, сильный боец, хороший. Благодарен организации UFC за то, что нахожусь сейчас здесь. Хочу претендентский бой», — сказал Азамат Мурзаканов после боя.

