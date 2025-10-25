Азамат Мурзаканов одержал 13-ю досрочную победу в карьере

10-й номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Азамат Мурзаканов, являющийся непобеждённым бойцом, одержал 13-ю досрочную победу на профессиональном уровне после того, как нокаутировал седьмого номера дивизиона австрийца Александара Ракича в первом раунде боя, который состоялся на турнире UFC 321 в Абу-Даби.

Мурзаканову 36 лет. Россиянин дебютировал в UFC в 2022 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира шесть побед и ни одного поражения.

Ракичу 33 года. Австриец дебютировал в UFC в 2017 году. Всего на его счету в североамериканской организации шесть побед и пять поражений.