Бокс/ММА

Мурзаканов выиграл шестой бой подряд в UFC

Мурзаканов выиграл шестой бой подряд в UFC
Комментарии

10-й номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Азамат Мурзаканов, являющийся непобеждённым бойцом, одержал шестую победу подряд в североамериканской организации после того, как нокаутировал седьмого номера дивизиона австрийца Александара Ракича в первом раунде боя, который состоялся на турнире UFC 321 в Абу-Даби.

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Александар Ракич — Азамат Мурзаканов (W)
25 октября 2025, суббота. 21:00 МСК
Александар Ракич
Окончено
TKO
Азамат Мурзаканов

Мурзаканову 36 лет. Россиянин дебютировал в UFC в 2022 году. Всего профессиональном уровне Мурзаканов имеет 16 побед, из которых 13 были одержаны досрочно.

Ракичу 33 года. Австриец дебютировал в UFC в 2017 году. Всего на его счету в североамериканской организации шесть побед и пять поражений.

Комментарии
